Auszeichnung in Moers Klimaschutzflagge für „Omas und Opas for Future“

„Omas for Future“ ist als Initiative aus der „Fridays-for-Future“-Bewegung hervorgegangen und Teil des Vereins „Leben im Einklang mit der Natur“ mit Sitz in Leipzig. Ihr Motto: „Handeln aus Liebe zum Leben“. Ihr Mitglieder streiten für dasselbe, wie die Schülerinnen und Schüler, die für eine nachhaltige Umweltpolitik demonstrieren. Doch die „Omas for future“ nutzen andere Wege. Seit 2020 setzt sich die von Maria Langenberg gegründete Regionalgruppe Moers für den Klimaschutz in der Grafenstadt und Umgebung ein.