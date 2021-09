Interessenten können sich bewerben : Klimabäume für die Privatgärten in Moers

Moers Die Stadt beteiligt sich an einer Aktion im RVR-Gebiet. Wer auf seinem Grundstück Platz hat, einen Baum zu pflanzen, kann sich um ein Gratis-Exemplar bewerben. In Moers sind 200 Obstbäume zu vergeben.

Zur Klimabilanz der Region etwas Gutes beitragen muss nicht nur die Kommune, sondern auch alle Bürger sollten sich beteiligen. Neben den Grünflächen in der Stadt seien Bäume auf Privatgrundstücken ein wichtiger Bestandteil der grünen Infrastruktur in Moers. Gemeinsam mit dem Regionalverband Ruhr, der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“, der Emschergenossenschaft und 42 weiteren Kommunen verteilen die Städte am Samstag, 30. Oktober, insgesamt 10.000 Obstbäume. Die städtische Umweltplanerin Anika Siebert unterstützt diesen Gedanken: „Ein einzelner Baum wirkt erst einmal klein und unbedeutend, aber alle Klimabäume zusammen setzen ein großes Zeichen und sind einer von vielen Schritten in Richtung einer besseren Klimabilanz für Moers und die Region.“