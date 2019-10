Kleinkunst in Moers : Kleine Welten präsentieren neues Programm

Thomas Hunsmann am Klavier und Christian Behrens. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

„Sei so frei am Niederrhein!“: Premiere am 15. Oktober.

Im 19. Bühnenprogramm aus den „Kleinen Welten“ von Christian Behrens und Thomas Hunsmann geht es um die Freiheit. Frei zu sein bedeutet nicht nur am Niederrhein, dass man vieles tun kann, was man sich wünscht oder erträumt; hier im flachen Land der kleinen Entscheidungen liegt die besondere Lebensqualität aber auch darin, ganz getrost mal alles lassen zu dürfen. So haben auch die beiden Freunde Ditz Kempken und Erwin Kokoschinski ihre ganz eigene Einstellung zu den großen Themen des Lebens, und obwohl sie ihre Sätze meist mit „Ich will ja nix sagen...“ beginnen, erklären sie uns doch fröhlich quasselnd die Ursprünge vom fröhlichen Floh Sophie und kennen sogar den Vornamen vom lieben Gott. Neben all dem unbeschwerten Unsinn gibt es aber auch leise Töne und die Botschaft, dass man die Freiheit nicht unbedingt in der großen weiten Welt suchen muss.