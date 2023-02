Konzert in Moers Eine magische Welt der Klänge

Aus gesammelten Themen, Fragmenten und Melodien verschiedener Kontinente entstanden neue Kompositionen, die Burstein und Legnani als Weltmusik in ihren Konzerten vorstellen. Im harmonischen Dialog mit den Kulturen verschmelzen die verschiedenen Epochen und Genres und führen das Publikum in eine magische Welt der Klänge. Leidenschaftliche Melodien, pulsierende Rhythmen und alte Stilelemente erklingen in einem kunstvoll neuen Gewand – Musik aus dem maurischen Mittelalter, hinführend ins 21. Jahrhundert, mit fließenden Grenzen zwischen abendländischer, orientalischer, asiatischer und jüdischer Kultur. Wegen der großen Beliebtheit hat das Grafschafter Museum Ariana Burstein und Roberto Legnani bereits zum vierten Mal in das Moerser Schloss eingeladen.