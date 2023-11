Alevitisches Kulturzentrum im Gewerbegebiet Anlieger klagen gegen die Stadt Moers

Gewerbe? Klar, das sagt ja schon der Name. Aber wie sieht es mit Wohnungen oder Kulturstätten aus? Die Frage, was rein rechtlich betrachtet in einem Gewerbegebiet erlaubt ist, und was nicht, beschäftigt Anwohner und Gewerbetreibende im Moerser Gewerbegebiet Genend schon seit einiger Zeit. Neu ist, dass an Entscheidungen von Politik, Verwaltung und Wirtschaftsförderung jetzt auch öffentlich immer lauter Kritik geübt wird.