Neuer Spielplatz in Moers Kita hat Patenschaft übernommen

Am Sportpark in Asberg können sich Kinder jetzt auf einem neuen Spielplatz austoben. Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat ihn am Dienstag eröffnet.

11.04.2024 , 06:00 Uhr

Die Kindertagesstätte Rasselbande die Patenschaft für den Spielplatz in Asberg übernommen. Foto: Stadt Moers

Karussell, Gruppenschaukel, Slackline, Klettergerät mit Rutsche – die Asberger Kinder können sich am Sportpark jetzt auf einem neuen Spielplatz austoben. Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat ihn am Dienstag eröffnet. Gleichzeitig hat die Kindertagesstätte Rasselbande die Patenschaft für den Spielplatz übernommen. Kinder, Erzieher und Eltern schauen dort regelmäßig nach dem Rechten und melden gegebenenfalls Beschädigungen oder Verunreinigungen. Zur Eröffnung hatte das städtische Spielmobil seinen ersten Einsatz, die Kita Rasselbande hat Waffeln gebacken und das Team der Offenen Einrichtung für Kinder Asbär war mit einer Bastelaktion dabei. Das Kinder- und Jugendbüro sucht immer neue Spielplatzpaten. Wer sich dafür interessiert, kann sich per Mail an spielplatz@moers.de oder telefonisch melden: 02841 201-834.

(juha)