Bildung in Moers : Kita „Die Kleinsten“ ist erwachsen

MOERS Die Repelner Kindertagesstätte feiert mit fünf Stunden Programm ihr 25-jähriges Bestehen. Theater und Künstler kommen vorbei.

25 Jahre gibt es sie jetzt schon, die Kita „Die Kleinsten“ in Moers-Repelen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, was dann? Genau das wollen die derzeit dort untergebrachten 15 Kinder und deren vier Betreuerinnen und Betreuer denn auch tun, und haben deswegen am 25. Mai zu einer großen Jubiläumsparty in ihre Tagesstätte An der Schneckull 23-29 eingeladen.