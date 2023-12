Neubau am Rand der Moerser Innenstadt Kita am Kastellplatz zieht um – das ist geplant

Nicht mehr ganz so idyllisch im Schatten des Kirchturms, dafür aber mit mehr Platz für mehr Kinder: Nach langer Suche hat die Katholische Kirchengemeinde St. Josef einen neuen Ort für ihre Kita gefunden. Am Schürmannshütt, also am Rande der Moerser Innenstadt, entsteht gerade auf 690 Quadratmetern Fläche eine nagelneue, barrierefreie Einrichtung mit baulichen Kapazitäten für insgesamt 90 Mädchen und Jungen.