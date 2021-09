Kirche in Moers : Eine neue Pfarrerin für Schwafheim

Moers Kirsten-Luisa Wegmann übernimmt zum 1. November die Nachfolge von Pfarrer Claus Brandis in der Evangelischen Kirchengemeinde Moers-Schwafheim. Das Presbyterium stimmte geschlossen für die 51-Jährige.

Die Evangelische Kirchengemeinde Moers-Schwafheim hat eine neue Pfarrerin. Am Mittwoch stimmten im Rahmen eines von Supertintendent Wolfram Syben geleiteten Gottesdienstes das Presbyterium geschlossen (bei einer Enthaltung) für die einzige Kandidatin Kirsten-Luisa Wegmann. Die 51-Jährige hat an der Marburger Philipps-Universität evangelische Theologie studiert und war zuletzt Pfarrerin an der Dinslakener Erlöserkirche. Wenn alles klappt, wird sie ab 1. November die Nachfolge des schon länger nicht mehr in Schwafheim tätigen Pfarrers Claus Brandis übernehmen. Die Wahl fand in geheimer Abstimmung nach offiziellem Kirchenreglement in Abwesenheit der Kandidatin statt. „Das Recht zur Pfarrwahl ist eines der bedeutendsten Aufgaben in unseren Gemeinden und weitaus mehr als lediglich eine organisatorische Verantwortung“, hatte Superintendent Syben zuvor den Gottesdienstbesuchern erklärt. „Möge Gott seinen Segen auf eure Entscheidung legen.“