Religion in Moers : Kirchengemeinden wollen 2021 fusionieren

Moers Schwafheim, Kapellen und Moers schließen sich zur größten Gemeinde im Kirchenkreis zusammen. Im Juni fällt der formelle Beschluss. Vorher werden noch einmal die Gemeinden informiert.

Die Gespräche zur Fusion der evangelischen Kirchengemeinden Moers, Kapellen und Schwafheim sind in einer entscheidenden Phase. Im Juni soll der formelle Beschluss erfolgen, die Fusion selbst ist zum Jahreswechsel 2020/21 angepeilt. Vorher werden die Gemeindemitglieder informiert. In Schwafheim tat dies jetzt Pfarrer Claus Brandis bei einer Versammlung.

„Moers, Kapellen und Schwafheim sind immer stolz gewesen, eigene Gemeinden sein zu können“, berichtete Brandis. „Doch perspektivisch müssen sie ihre Eigenständigkeit aufgeben, auch wenn das schwerfällt und zu Reibungen führen wird. Deshalb haben die Gemeinden vor sechs Jahren Gespräche über eine Zusammenarbeit aufgenommen.“ War anfangs auch eine Kooperation in Betracht gezogen worden, so habe sich in der gebildeten Steuerungsgruppe die Meinung durchgesetzt, dass eine Fusion der Gemeinden besser wäre. Eine Kommission solle bis zum ersten Advent 2019 eine Satzung der neuen Gemeinde ausarbeiten.

Die evangelische Gemeinde Moers informiert über den Stand der Fusionsgespräche am Sonntag, 26. Mai, nach dem 10-Uhr-Gottesdienst in der Stadtkirche.

Brandis hält die Fusion für alternativlos. „Wenn wir allein bleiben würden, hätten wir keine Perspektiven“, sagte er. Gerade beginne bei Pfarrern eine Pensionierungswelle, während nur wenige junge Pfarrer von den Hochschulen nachrückten. Er selbst werde in zwei Jahren in den Ruhestand gehen. Brandis’ Stelle wird voraussichtlich nicht neu besetzt, so dass die neue Gemeinde über insgesamt vier Pfarrstellen verfügen wird (jetzt sind es fünf in den drei Gemeinden).