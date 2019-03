Nach den Würfen von der Autobahnbrücke herab : Kinder mit grünem Kettcar gesucht

Moers/Neukirchen-Vluyn Im Fall der Kinder, die am Sonntag, 24. März, gegen 11.30 Uhr einen unbekannten Gegenstand auf die Autobahn 57 geworfen haben, gibt es einen neuen Hinweis. Ein Zeuge hat sich bei der Polizei gemeldet: Er hatte an dem Tag an der Autobahnüberführung an der Heckrathstraße in Neukirchen-Vluyn zwei Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren gesehen.

Sie standen am Geländer und schauten auf die Autobahn. Neben den Kindern stand ein grünes („Tarnfarben“) Kettcar, wahrscheinlich von der Firma „Safari“. Möglicherweise habe jemand die Kinder schon einmal gesehen, vermutet die Polizei. Durch den Wurf des Gegenstandes von der Brücke ist ein Reisebus beschädigt worden.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 171-0.

