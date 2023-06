Grundschulen in Moers

Moers · Fünf Grundschulen, in denen der SCI Moers die Offene Ganztagsbetreuung übernimmt, waren an einer Aufführung im Schlosspark beteiligt. Wochenlang wurde dafür geprobt. Warum das Thema für den Träger SCI so wichtig ist.

05.06.2023, 18:30 Uhr

Die Grundschulkinder bei ihrer Aufführung im Schlosspark. Von den Zuschauenden gab es tosenden Applaus. Foto: SCI Moers

„Sei laut, frech und wild“ war das diesjährige Motto einer Theateraufführung, die die Kinder von Moerser Grundschulen auf die Freilichtbühne im Schlosspark gebracht haben. Beteiligt Uhrschule, Dorsterfeldschule, Waldschule, Eschenburgschule und die Grundschule Hülsdonk. Viele Wochen lang hatte Emma Kaufmann, Kinder- und Jugendtheaterpädagogin beim Schlosstheater, diesen Tag mit den Kinder und Fachkräften aus der Offenen Ganztagsbetreuung des SCI Moers vorbereitet und zu verschiedenen Kinderrechten einzelne Szenen erarbeitet. Im Ergebnis entstand eine einstündige Aufführung mit insgesamt 80 jungen Künstlern, die einen tosenden Applaus und „Standing Ovations“ vom Publikum erhielten. Stefanie Coßmann, Fachbereichsleiterin beim SCI Moers, hatte Mittel des „Moerser Signals“ für dieses Vorhaben eingeworben. Sie unterstrich die Bedeutung der Kinderrechte für den Träger SCI: „Seit vielen Jahren beschäftigt uns das Thema Kinderrechte in der OGS. Plakataktionen, Theaterstücke, der Moerser Kinderrechtepfad, die Veranstaltungen zum Weltkindertag und vor allem die aktive Beteiligung der Kinder bei allen sie betreffenden Angeboten sind uns eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, entsprechend unseres Trägerleitbilds. Und wir sehen uns in unserer Arbeit bestätigt und angespornt durch die Verleihung des Deutschen Kinderschutzpreises im vergangenen Jahr.“ Dass demokratische Bildung auch noch Spaß macht, zeigte die Theateraufführung mehr als deutlich – laut, frech, wild und lustig.

(RP)