Nachruf zum KGK-Präsidenten aus Moers „Hansi Kitzhofer hat den Karneval gelebt“

Der gelernte Verlagskaufmann arbeitete bei der Zeitung NRZ, später bei der Rheinischen Post und in der Spedition seines Schwiegervaters, nachdem er 1975 Marlies Heinrich geheiratet hatte. 1980 machte er sich mit einem Getränkevertrieb selbstständig, der an der Grenzstraße direkt an der Grenze von Moers-Asberg und Duisburg-Homberg lag. Diesen gab er 2019 an einen langjährigen Mitarbeiter weiter, um in den Ruhestand zu gehen.