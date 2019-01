Diskussionen in Moers: Keine schnelle Lösung für Kohlenhucker Weg

Diskussionen in Moers

Immer wieder werden Gebiete am Kohlenhucker Weg überschwemmt, wenn es Starkregen gibt. Foto: Peter Radovanovic

Moers Winterversammlung der Ortsbauernschaft Repelen: Bürgermeister stellt sich den Fragen der Landwirte.

MOERS Für den nach starken Niederschlägen immer wieder überfluteten Kohlenhucker Weg (wir berichteten) wird es keine zeitnahe Lösung geben. Das hat Bürgermeister Christoph Fleischhauer bei der Winterversammlung der Ortsbauernschaft Repelen unterstrichen. Möglicherweise sei dieser Weg nicht richtig angelegt worden, nachdem er nach einer Auskiesung teilweise neu gebaut worden sei, beantwortete Fleischhauer die Frage, ob das Bauunternehmen regresspflichtig gemacht werden könne. Er riet aber davon ab, sich auf einen Rechtsstreit einzulassen, der sich lange hinziehen könne und dessen Ausgang offen sei. Es koste 150.000 Euro, den Weg höher zu legen, die zurzeit nicht bereitstünden. Alle Fraktionen strebten eine Lösung an, unterstrich Fleischhauer. Wenn der Kohlenhucker Weg gesperrt sei, könne dieser nur großräumig umfahren werden.

Fleischhauer besuchte die Versammlung, um Fragen der 24 aktiven Landwirte der Ortsbauernschaft zu beantworten. Diese zeigten sich unzufrieden mit der Begrünung auf und an der Halde nahe dem Autobahnkreuz von A 42 und A 57, die 35 Hektar weit ist und von 1964 bis 1985 vom Bergwerk Rheinpreußen 75 Meter hoch aufgeschüttet worden war. „Die Begrünung könnte besser sein“, gab der Bürgermeister zu. „Die Halde Pattberg gehört uns aber nicht.“ Der Eigentümer, der Regionalverband Ruhr, habe über 30 Halden im Ruhrgebiet und an einer einzelnen kaum Interesse. Mit diesem Verband existiere nicht mehr als „ein träges Miteinander“. Trotzdem wolle er das Anliegen mitnehmen, die Begrünung zu verbessern, versprach der Bürgermeister.

Wie der Bürgermeister erläuterte, werde die Kohlenhucker Landschaft unverändert bleiben. Der Kreis plane nicht, die Kreisstraße K 33 bis zur Rheinberger Straße zu verlängern, deren erstes Teilstück zwischen der Umgehungstraße in Kamp-Lintfort und der Autobahnausfahrt Asdonkshof fertiggestellt ist. Eine weitere Abgrabung von Kies und Sand stehe nicht an. Die Stadt werde alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, wenn es zu solchen Überlegungen kommen sollte. Eine Gewerbefläche, die sich an die heutige Gewerbefläche des Pattberges anschließe, werde von der Bezirksregierung nicht genehmigt, obwohl diese von allen Moerser Fraktionen befürwortet werde.