Mahnwache in Moers Kein Platz für „rechte Rattenfänger“

Die „Vermietungspraxis“ der Stadt bezüglich des Alten Landratsamts ist bereits politisches Thema in Moers. Die Fraktionen Die Grafschafter und die SPD haben sich dazu kritisch geäußert. Demnächst wird es auch einen Bürgerantrag von Moerser Initiativen dazu geben. Das kündigte Hajo Schneider von „Moers ist bunt, nicht braun“ am Freitag anlässlich einer Mahnwache vor dem Alten Landratsamt an. Die Stadt dürfe es nicht zulassen, „dass sich Rechtsextremisten hier treffen können“, sagte Schneider.