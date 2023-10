In Moerser Innenstadt IG fordert Flüchtlingsunterkunft statt Parkhaus

Ein möglicherweise entstehendes Verkehrschaos durch die Beschneidung innerstädtischer Parkplätze sei bisher nachweislich ausgeblieben, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: „Außerdem kommt die Fläche aufgrund heute strengerer Abstandsregeln für Parkflächen zur Wohnbebauung künftig ohnehin nicht mehr in Frage. Wir sprechen also von einer zeitnah frei werdenden Bebauungsfläche. Eine Fläche, auf der die bisher in Schwafheim geplante Unterkunft für Geflüchtete zeitnah errichtet werden könnte. Die Innenstadt, Schulen, Ärzte, Stadtbibliothek, Einrichtungen der Awo – all dies wäre fußläufig von der neuen Unterkunft aus erreichbar. Die Menschen wären mitten in der City integriert, können sich selbst versorgen und sind mobil.“