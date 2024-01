Im Kulturzentrum in Moers Kartenverkauf für Senioren-Karneval startet

Bauchredner „Der Minze“ zum Beispiel ist auf vielen großen und kleinen Bühnen des Landes unterwegs, und auch die Tanzgruppe „Die Schlebuscher“ ist ein fester Bestandteil des rheinischen Karnevals, der in Moers mit großem Helau auf seinen Höhepunkt – den Nelkensamstagszug am 10. Februar – zusteuert. „Der Minze“ und „Die Schlebuscher“ gehören zu den jecken Größen, die am Sonntag, 28. Januar, im Kulturzentrum Rheinkamp, Kopernikusstraße 11, auftreten.