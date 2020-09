Arbeitskampf in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn : Verdi kündigt Warnstreik für Mittwoch an

(juha) Gestreikt wird in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Krefeld. Vor allem Kitas sind betroffen. Aber auch Stadtverwaltungen, die Müllabfuhr und der ÖPNV.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch, 30. September, erste Warnstreiks und kleinere Aktionen in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Krefeld angekündigt. Betroffen seien die Stadtverwaltungen und die ÖPNV-Betriebe der Niag und SWK, heißt es. In Moers wird zudem die Enni Stadt & Service bestreikt.

Ein Augenmerk werde in der Grafenstadt vor allem auf den Kitas liegen, sagte Heidi Roggenkamp, Chefin des Personalrats der Stadt Moers, gegenüber unserer Redaktion an. Nachdem die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst am vergangenen Wochenende in Potsdam auch in der zweiten von drei vereinbarten Verhandlungsrunden kein Angebot abgegeben hätte, sehe die Gewerkschaft keine andere Möglichkeit.