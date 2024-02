Bus-Verkehr im Kreis Wesel Verdi-Streik kann wieder zu Ausfällen führen

Die Fahrten der Tochtergesellschaft Look, die nicht bestreikt wird, werden am Donnerstag ebenso nicht betroffen sein, wie die Touren der von Niag und Look beauftragten Unternehmen. Look und die beauftragten Unternehmen fahren viele Linien vor allem im Kreis Kleve und sind auch im Kreis Wesel und im westlichen Duisburg unterwegs.