Im Raum Moers, Kamp-Lintfort-Neukirchen Streik bei der Niag – am Dienstag könnten Fahrten ausfallen

Verdi hatte bereits am 30. Januar und am 8. und 15. Februar Warnstreiks bei der Niag durchgeführt. Dadurch waren zuletzt knapp zehn Prozent der Fahrten vor allem im Raum Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn entfallen. Leider, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsunternehmens, müsse wohl mit weiteren Warnstreiks gerechnet werden.