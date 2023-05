Jubiläum in Moers und Kamp-Lintfort Lineg wird 110 Jahre alt und lädt zum Tag der offenen Tür

Emma heißt das Maskottchen der Lineg. Es ist ein blaues Entchen, das fröhlich dreinschaut, aber immer dann traurig guckt, wenn es Müll in Gewässern sieht. Die Auszubildenden der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft haben in vergangenen Wochen ein kleines Gewässer angelegt, an dem Kinder Emma mit einer Angel samt Magnethaken aus dem kühlen Nass holen können. „Es war gar nicht so einfach, die Kunststoffentchen zu beschweren, damit sie stabil bleiben und geangelt werden können“, erzählt Teodoro Tramontana, der stellvertretende Leiter der Lineg-Zentralwerkstatt ist, mit einem Schmunzeln. Das Entenangeln ist einer der Attraktionen für Kinder, wenn die Lineg Samstag, 6. Mai, zum Tag der offenen Tür einlädt.