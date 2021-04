Corona-Pandemie in Moers und Kamp-Lintfort : Heime stellen sich auf ewige Pandemie ein

Die erste Impfstaffel hat funktioniert, nicht nur im Seniorenheim in Moers, sondern auch in jenen in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

MOERS/Kamp-lintfort Die meisten Bewohner und Mitarbeiter haben sich gegen Corona impfen lassen. Strenge Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin. Die Seniorenheime überlegen nun, wie sie neue Bewohner und Mitarbeiter impfen lassen können.

„Wir haben rund 800 Impfungen durchgeführt“, sagt Rolf Gabriel, Leiter des Awo-Seniorenzentrums an der Waldstraße in Schwafheim. Die Impfungen fanden an drei Tagen im Februar und im März statt. Im Seniorenheim leben 188 Frauen und Männer. Sie werden von 181 Mitarbeitern betreut. „90 Prozent der Bewohner haben sich zweimal impfen lassen und 92 Prozent der Beschäftigten, alle freiwillig. Geimpft wurden auch die Besucher, die regelmäßig im Seniorenzentrum sind, zum Beispiel Krankengymnasten oder Reinigungskräfte.“ Die erste Impfstaffel hat funktioniert, nicht nur im Seniorenheim im Süden der Grafenstadt, sondern auch in jenen in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort. Das hängt auch mit den guten Kontakten zusammen, die sie zu Ärzten, Apotheken und Organisatoren aufgebaut haben. „Wir haben uns mit unserem Apotheker von der Adler-Apotheke und unserem Hausarzt kurzgeschlossen“, erzählt Rolf Gabriel. „Bei den Impfterminen waren Ersthelfer des DRK Moers vor Ort. Unsere Mitarbeiter waren im Einsatz. Alle haben Hand in Hand gearbeitet. Der Aufwand ist groß.“

Der Leiter des Awo-Seniorenzentrums in Schwafheim sieht die erste Impfstaffel als Einstieg in eine neue Ära an, weil das Corona-Virus ewig bestehen werde, wie andere Viren, die immer wieder mutierten. Da die Übertragungswege des Corona-Virus nicht endgültig geklärt seien, müssen die Beschäftigten weiterhin FFP-2-Masken tragen, und die Bewohner werden gebeten, diese aufzusetzen. Auch Abstands- und Hygieneregeln bleiben bestehen. Die Beschäftigten unterziehen sich in Schwafheim dreimal in der Woche einem Schnelltest, Bewohner einmal in der Woche.

Info Besucherregelung in den Häusern Schnelltest Nach der Corona-Testverordnung vom Februar 2021 haben Besucher von Seniorenheimen einen negativen Corona-Schnelltest vorzulegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Viele Seniorenheime bieten zu bestimmten Zeiten für Besucher vor Ort Schnelltests an. Kamp-Lintfort Im Friederike-Fliedner-Haus in Kamp-Lintfort sind diese Zeiten montags bis freitags von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr, nach vorheriger Vereinbarung auch individuell bis 19 Uhr. Außerdem bietet es samstags Schnelltests von 14 bis 17 Uhr an. Die Terminvereinbarung erfolgt über den Empfang des Altenpflegeheimes, Telefon 02842 91330.

„Wir überlegen zurzeit, wie wir neue Bewohner impfen, die zu uns kommen und noch nicht geimpft sind“, sagt Gabriel. „Eine Lösung haben wir noch nicht gefunden.“ Während Beschäftigte und Besucher, die regelmäßig im Seniorenzentrum sind, sich im Impfzentrum in Moers impfen lassen könnten, sei das bei Bewohnern kaum möglich. „Unsere Bewohner sind zum Teil bettlägerig“, erläutert der Leiter. „Sie lassen sich kaum zu einem Impfzentrum bringen.“ Gleichzeitig sei es aufwändig, an zwei Tagen eine Infrastruktur auf- und wieder abzubauen, um zum Beispiel zweimal die Seren von Biontech oder Astrazeneca zu verabreichen.