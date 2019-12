Weihnachtskonzert in Moers : Kammerorchester fördert junge Talente

Das Niederrheinische Kammerorchester versetzte seine Zuhörer am Samstag und Sonntag in Weihnachtsstimmung. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Beim Weihnachtskonzert des NKM begeisterten Cellistin Isabelle Weinsheimer und Hornistin Leonie Kramer.

Es ist nicht nur gute Tradition, dass das Niederrheinische Kammerorchester Moers (NKM) alljährlich am dritten Adventwochenende ein vorweihnachtliches Doppelkonzert im Kammermusiksaal der Moerser Musikschule gibt, sondern es gehört dem Anlass entsprechend dazu, dass bei der Gelegenheit jungen Nachwuchskünstlern die Möglichkeit eingeräumt wird, einmal vor großem Publikum aufzutreten. So geschehen am Samstag und Sonntag beim diesjährigen Weihnachtskonzert des NKM im Martinstift. Und in fast schon ebenso langjähriger Tradition wurde am Ende des Konzertes wieder gemeinsam mit dem Publikum gesungen.