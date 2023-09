Historischer Wand-Kalender „Moerser Ansichten“ – das sind die schönsten Motive 2024

Was hat es mit dem Moerser „Heiratskäfig“ auf sich? Wie kam es zu einem Zugunglück auf der Steinstraße? Wie lange existierte der Fußgänger-Tunnel am „Kö“? Bebilderte Antworten auf diese Fragen enthält die neueste Ausgabe des historischen Kalenders „Moerser Ansichten“, der in der Ausgabe für 2024 ab sofort im Buchhandel erhältlich ist. Bereits zum zehnten Mal präsentiert der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in Moers (GMGV) damit in zwölf Monatsmotiven Bilder aus der Vergangenheit. Vereinsvorsitzender Peter Boschheidgen sowie der Autor und stellvertretende Vereinsvorsitzende, Wilfried Scholten, haben das Werk jetzt im Rittersaal des Moerser Schlosses vorgestellt.