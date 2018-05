Moers: Moers kämpft gegen Eichenprozessionsspinner

Moers 2900 Eichen im gesamten Stadtgebiet werden ab sofort mit einem Insektengift besprüht.

Laut Plan beginnen die Arbeiten zunächst im Schloss- und Freizeitpark, in der Innenstadt und Hülsdonk. Danach sind die Eichen in den Stadtteilen Vinn, Utfort und Repelen an der Reihe, bevor die Spezialfirma in Kapellen, Vennikel, Holderberg, Schwafheim, Asberg, Meerbeck und Lohmannsheide aktiv wird. "Die Einsätze dauern jeweils nur wenige Minuten", erklärt Schneider. Die Fachleute sprühen das Mittel mit Hilfe eines Gebläses bis zu 30 Meter hoch in die befallenen Baumkronen. "Dann werden die Raupen die frischen Blätter fressen, das Mittel dadurch aufnehmen und innerhalb von zwei bis sieben Tagen absterben", erklärt Schneider. Wie gut das Mittel, das für Menschen und Tiere völlig ungefährlich ist, gegen die Raupen wirkt, zeigte sich übrigens in den vergangenen Jahren. "Unsere konsequente Vorbeugung macht sich bemerkbar. In den Vorjahren mussten wir kein einziges Nest nachbehandeln", hofft Schneider nun auf die gleiche Erfolgsquote.