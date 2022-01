Kind übernimmt „Kommando“ über Polizeiwache : Dreijähriger Ausreißer nachts allein in Moers gefunden

Moers Ein geschätzt drei Jahre altes Kind ist am frühen Sonntagmorgen von Beamten aufgegriffen worden. Der Junge erkundete neugierig die Polizeiwache in Moers.

In Moers-Schwafheim hat ein Kleinkind in der Nacht zum Sonntag das „Kommando“ über eine Polizeiwache übernommen. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 2.50 Uhr morgens per Notruf über einen kleinen Jungen im Bereich eines Supermarkts informiert. Der geschätzt drei Jahre alte Junge konnte den Beamten zufolge allerdings „keinen Namen oder sonstige sachdienliche Hinweise“ nennen. Deshalb nahmen die Beamten den Jungen mit auf das Revier in Moers.