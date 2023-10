Kriminalität in Moers Junge Männer rauben Smartphones

Zwei junge Männer haben am Samstag gegen 13.40 Uhr aus einem Handy-Laden an der Steinstraße in Moers zwei Mobiltelefone geraubt. Der Inhaberin des Ladens waren die beiden jungen Männer durch ihr verdächtiges Verhalten aufgefallen. Nachdem sie sie gebeten hatte, den laden zu verlassen, kamen die Männer wieder, rissen zwei Geräte (iPhone14) aus der Holzverankerung und flüchteten.