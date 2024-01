Neustart in Moers Junge Ehrenamtler starten bei der Jugendfeuerwehr

Der Bürgermeister freute sich darüber, dass die Mitgliederzahlen in der Feuerwehr stabil bleiben. Das Stadtoberhaupt dankte den Jugendwarten, dem Gründer der Jugendwehr Heinz Steinkamp, den Eltern, den Helfern sowie dem Vorstand des Fördervereins. Als Vorsitzender dankte auch Landrat Ingo Brohl allen Beteiligten: „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man in so viele motivierte Gesichter schauen kann.“ Für ihn war besonders wichtig, dass das Ehrenamt in diesen herausfordernden Zeiten funktioniert.