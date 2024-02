Kriminalität in Moers Jugendliche überfallen Seniorin

Zwei Jugendliche haben in Mors eine 85 Jahre alte Frau überfallen und beraubt. Die Seniorin kam am Samstag (3. Februar) gegen 18 Uhr von ihrem Einkauf und ging mit ihren Einkaufstaschen in den Händen die Otto-Ottsen-Straße entlang. Dabei wurde sie auf zwei Jugendliche aufmerksam, die witzelnd hinter ihr her gingen. Plötzlich und unvermittelt soll einer der Jugendlichen der Moerserin in den Rücken getreten haben, woraufhin sie stürzte und sich leicht verletzte.