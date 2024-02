Tatserie in Moers und Kamp-Lintfort aufgeklärt Jugendliche sollen Seniorinnen überfallen haben

Einer der Verdächtigen soll an den Überfällen in Moers beteiligt gewesen sein, seinem Komplizen werden alle Taten zur Last gelegt. Gesucht wird ein dritter Jugendlicher, der am Überfall am 3. Februar in Kamp-Lintfort beteiligt gewesen sein soll. Er soll 1,60 bis 1,70 Meter groß und 15 bis 16 Jahre alt sein, mit schmaler Statur und schwarzen Haaren.