Kriminalität in Moers Jugendliche greifen 75-Jährigen an

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch (13. September) an der Asberger Straße. Gegen 21 Uhr rief der Moerser die Polizei an und berichtete, er sei von einer Gruppe Jugendlicher angegangen worden. Der 75-Jährige habe kurz zuvor Stimmen vor seinem Haus gehört. Aus seinem Garten habe er sieben weibliche und männliche Jugendliche erkennen können. Die Gruppe sei dann plötzlich in seinen Garten gestürmt und habe den Senior geschlagen und getreten. Danach flüchteten die Unbekannten.