Kulturelle Bildung in Moers : Jugendbuch-Jury kürt die besten Titel

Moers Künftig sollen sich die Jugendlichen mit unterschiedlichen Medien befassen. In dieser Runde hat das Team eine erste Neuerung eingeführt, um auch Nichtleser an das Projekt heranzuführen.

Leseförderung trotz Corona: Die Abschlussfeier der Moerser-Jugendbuch-Jury (MJJ) musste zwar in diesem Jahr ausfallen, aber die Jugendlichen haben trotzdem den besten Titel gekürt. Den ersten Platz hat „Alles. Nichts. Und ganz viel dazwischen“ der deutschen Autorin Ava Reed belegt. Sie beschreibt in der Liebesgeschichte das ernste Thema psychische Krankheiten aus einer sehr persönlichen Sichtweise. „Da wir keine Party veranstalten konnten, haben wir uns etwas Digitaleres überlegt, um den Büchern gerecht zu werden. Wir haben die Titel in Szene gesetzt“, erläutert Carolin Wallraven, Mitglied des jungen Vorbereitungsteam der Jugendbuch-Jury So sind Fotos und Kunstwerke entstanden, die sich mit den Inhalten der Titel auseinandersetzen. Alle 20 Bücher, die in dieser Lesesaison zum Zuge gekommen sind, finden sich in einer selbstgemachten Zeichnung wieder.