Grafschafter Diakonie in Moers Wie der Wohnverbund das Diakonie-Jubiläum feiert

Dass es auf Moerser Fensterbänken und Gartenböden in den nächsten Jahren immer wieder grünt und blüht, dafür haben sich Klientinnen und Klienten der Grafschafter Diakonie eingesetzt. Zusammen mit Katja Scharf, Kräuterpädagogin in der stationären Kinder- und Jugendhilfe und beim Johann-Heinrich-Wittfeld-Wohnverbund, stellten sie 2000 bunt gestaltete Samenblätter her. Bei guter Pflege wachsen daraus in ein paar Wochen mehrjährige Küchenkräuter und bienenfreundliche Blüten.