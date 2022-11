Fotokunst in Moers : Jörg Parsick-Mathieu verlässt das Seewerk

Fotokünstler Jörg Parsick-Mathieu wagte zum Abschied eine Kunstperformance im Seewerk. Das Bild hängt in der Ausstellung. Foto: Norbert Prümen

Moers Der Fotograf gibt nach 32 Jahren sein Studio am Silbersee in Kapellen auf. Nach zwei beschwerlichen Corona-Jahren zog er den Schlussstrich. Zum Abschied stellt er er noch einmal am Seewerk aus.

Irgendwie muss er selbst staunen. Erst auf Abstand, dann ein paar Schritte näher betrachtet Jörg Parsick-Mathieu das Ergebnis seiner ersten Kunstperformance: Vor grünem Hintergrund steht eine dunkle Schattengestalt. Die Leinwand ist mit kleinen roten Sprenkeln übersät, nachdem der 61-Jährige einen mit Farbe gefüllten Luftballon hinter einer Glaswand zum Platzen gebracht hatte. „Ja, genauso so wollte ich es haben“, sagt Parsick-Mathieu. Der Fotograf hat sich erstmals solch künstlerischer Mittel bedient. Gleichzeitig ist das Bild seine letzte Arbeit, die im Seewerk in Kapellen entstanden ist. Der Fotograf, der dort mehr als 32 Jahre gewirkt hat, gibt sein Fotostudio in der ehemaligen Dujardin-Fabrik auf und verlässt den Skulpturen- und Kunstpark Seewerk am Silbersee.

„Als ich mein Studio eingerichtet habe, war alles noch im Rohzustand. Ich habe mir hier den Traum von einem Fotostudio erfüllen können. Das Gelände hatte schon damals eine unglaubliche Atmosphäre.“ 32 Jahre später ist der Traum geplatzt. „Die letzten beiden Jahre waren für mich sehr beschwerliche Jahre“, erklärt Jörg Parsick-Mathieu seinen Auszug aus dem Seewerk und meint Coronakrise, Energiekrise und laufende Kosten, die trotzdem beglichen werden müssen. „Kunst und Fotografie waren in dieser Zeit nicht mehr gefragt. Viele meiner Auftraggeber hatten andere Sorgen, als einen neuen Katalog in Auftrag zu geben“, sagt er nachdenklich. Schweren Herzens und aus wirtschaftlichen Gründen beschloss Parsick-Mathieu sein Fotostudio aufzugeben und zu neuen Ufern aufzubrechen.

Info Ausstellung wird am Sonntag eröffnet Vernissage Die Ausstellung wird am Sonntag, 20. November, 12 Uhr eröffnet. In der folgenden Woche kann die Ausstellung nach Terminvereinbarung besucht werden. Die Finissage ist am 27. November von 12 bis 16 Uhr.



Katalog Mehr Infos unter bildwelt.de im Internet.

„Jedes Ende ist schließlich auch ein neuer Beginn“, sagt er, während er seine Arbeiten für eine Sonderausstellung in der großen Halle des Seewerks aufhängt. „Exit – Kunst direkt aus dem Atelier“ heißt die Präsentation, mit der er sich von seiner Wirkungsstätte verabschiedet. Die Seewerk-Macher Angelika Petri und Frank Merks bedauern die Entscheidung ihres langjährigen „Mitbewohners“. „Er ist hier jederzeit willkommen“, betont Angelika Petri und fügt hinzu: „Wir sind hier eine große Familie.“