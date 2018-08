Moers: Joe Kiki begeistert junge Zuhörer

Moers Von der Biene Maja bis zu Helene Fischer reicht das Programm des Musikers Joe Kiki - an diesem heißen Sommertag.

Der Gitarrist war jetzt bei den Ferienangeboten des Familienunterstützenden Dienstes (FuD) zu Gast. 50 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Moers, Rheinhausen und Rheinberg trafen sich in der Wohnanalage St. Bernardin, um mit und bei der Musik von Joe Kiki Spaß zu haben. Es dauerte nicht lange, da hielt die jungen Urlauber nichts mehr auf ihren Decken. Sie tanzten, was das Zeug hielt - und das alles bei über 30 Grad. Nach Zugaben und einer leckeren Grillwurst klang der Nachmittag gemütlich aus. Der FuD) bietet während der drei ersten Sommerferienwochen ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Ausflüge gehören dazu, wie zum Beispiel eine Wasserschlacht. Das Angebot findet im Betriebsurlaub der Werkstätten statt, so dass diese von den jungen Urlaubern genutzt werden können.