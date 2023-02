Schöffenamt Stadt Moers sucht ehrenamtliche Richter

Die Stadt Moers sucht Moerserinnen und Moerser für das Schöffenamt. Schöffen sind als ehrenamtliche Richter mit gleicher Stimme wie Berufsrichter in Hauptverhandlungen am Amtsgericht Moers oder am Landgericht Kleve tätig. Damit gestalten sie das Ergebnis des Urteils sowie alle anderen Entscheidungen über das Verfahren maßgeblich mit.