Wettbewerb für junge Sänger und Instrumentalisten : „Jugend musiziert“ kommt wieder nach Moers

Moers Im Januar wird der Regionalwettbewerb im Martinstift ausgetragen. Junge Musiker und Musikerinnen können sich bis zum 15. November anmelden.

„Jugend musiziert“ sei zwar ein Wettbewerb“, erklärte Ralph Schürmanns: „In erster Linie sehen wir darin aber eher die Möglichkeit für junge Musiker, sich zu begegnen, sich mit einander auszutauschen und so ihr Talent weiter zu fördern.“ Das gelte besonders für den Regionalwettbwerb. Der kommt, nachdem er zuvor in Krefeld und im letzten Jahr unter den bereits oben erwähnten, besonders schwierigen Corona-Bedingungen in Kleve stattgefunden hat, diesmal wieder turnusmäßig nach Moers. Genauer gesagt in die Musikschule im Martinstift. „Vor drei Jahren hatten wir ungefähr 130 bis 140 Teilnehmer. Ich denke, es werden mindesten wieder genauso viele, wenn nicht mehr“, hoffte Musikschulleiter Georg Kresimon, der mit seinem Kollegen Florian Besten im nächsten Jahr für die Organisation, also für die Abfolge der Wettbewerbsbeisträge, die Rekrutierung der Jurymitglieder und natürlich die Bereitstellung des Vorstragssaales zuständig ist. „Wir haben hier zum Glück alle nötigen räumlichen Voraussetzungen“, erklärte er. „Das ist schon mal gut.“

Die Jurymitglieder, meist erfahrene Musikpädagogen, können jedoch erst angefragt werden, wenn alle Anmeldungen eingegangen sind. Das hängt von der Art der jeweiligen Instrumente und der Zusammensetzung der angemeldeten Ensembles ab. Gewertet wird mit einer Punktzahl von eins bis 25, wobei die Altersklasse ab elf die Möglichkeit hat, am Landes- und die ab 13 sogar am Bundeswettbewerb teilzunehmen. Ersterer findet 2022 vom 18. bis 22. März in Detmold und letzterer am 8. und 9. Juni in Oldenburg statt. Doch zunächst gilt es für die Bewerber aus der Region Kleve, Krefeld und Kreis Wesel am 22. und 23. Januar in Moers ihr Bestes zu geben.