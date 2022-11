Veranstaltungen in Moers und Umgebung  Jede Menge Kultur in evangelischen Gemeinden

In der evangelischen Christuskirche Scherpenberg etwa gibt es nicht nur eine Matinee zum Advent, sondern auch ein Konzert mit der Moerser Band Westcoast zu dieser erwartungsvollen Zeit. Im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Kapellen liest Jörg Zimmer Geschichten und Gedichte und wird dazu wieder zwei große Reindlinge backen, eine Spezialität seiner Kärntner Heimat aus süßem Hefeteig mit Nüssen und Zimt. Die evangelische Gemeinde Rheinkamp lädt zum schon traditionellen Turmblasen in Repelen ein an den vier adventlichen Samstagen. In der Repelener Dorfkirche tritt der Frauenchor EngelterZ mit Dennis Kittner am Klavier auf. In der Moerser Stadtkirche reicht die Bandbreite vom Singegottesdienst mit Band bis zum Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Ein weiteres Konzert trägt den Namen „Neue Klangfarben – zart und explosiv“ und umfasst zum Teil selten gehörte Werke französischer Komponistinnen und Komponisten des frühen 20 Jahrhunderts.