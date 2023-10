Musiker aus Moers gestorben Jazz-Fans trauern um Kontrabassist Charly Opriel

Ende der siebziger Jahre gründete er mit einem Freund die Grafschafter Dixie Gang – eine Band, die oft auftrat und schnell bekannt wurde. Erst nach dieser Band-Episode beschloss er, nur noch das zu spielen, was er wirklich liebte: swingenden Mainstream-Jazz, Stücke von Oscar Peterson, Count Basie, Duke Ellington oder Dizzy Gillespie. Mir der Krefelder Swing Machine war er zu hören, später mit dem Darius-Dudek-Trio (mit Pianist Darius Dudek und Martin Morsch am Schlagzeug) und vor allem mehr als 20 Jahre lang mit Take 3 mit Hans Lammert am Piano und Jörg Bienemann an den Drums. Das Moerser Trio kam gut an, wo immer es auch auftrat. Meist hatte Opriel jüngere Musiker um sich, so war es auch in der Bigband der Moerser Musikschule. Er mochte das und begegnete seinen Kollegen immer auf Augenhöhe.