Unsere Woche: Moers ist bereits ein sicherer Hafen

Moers Selbstverständlich sollen und müssen wir uns um in Not geratene Flüchtlinge kümmern. Aber müssen wir deshalb Moers zum „Sicheren Hafen“ erklären, wie es die Bündnis-Fraktionen wollen? SPD, Grüne und Grafschafter verstehen ihren Antrag als moralischen Appell.

Nur: Wenn Appelle an die Moral etwas nützen würden, herrschte in der Welt längst Frieden und Wohlstand für alle, Deutschland wäre ein Land radfahrender Veganer, und in Moers würden braune Hohlköpfe nicht immer wieder Stolpersteine schänden, die an Nazi-Opfer erinnern.