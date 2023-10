Farbschmierereien in Moers Israelfeindliche Parolen an katholischer Kirche

Die Beschädigung und der spätere Diebstahl der Israel-Flagge am Rathaus haben bei vielen Menschen für Entsetzen und Empörung gesorgt. Jetzt wurde bekannt: Es gibt weitere gegen Israel gerichtete Vorkommnisse in Moers. Schwerpunkt ist dabei der Stadtteil Repelen. Dort sind in den vergangenen Tagen gehäuft Farbschmierereien aufgetaucht – an einer Bushaltestelle, an Mauern im Bereich des Schulzentrums und an anderen öffentlichen Plätzen. „Fuck Israel“, „Free Palestine“, „Hamas“ und Ähnliches sprühten die Unbekannten mit roter oder schwarzer Farbe. Selbst vor der katholischen Kirche St. Martinus machten sie nicht Halt. „Islam wird siegen“, wurde dort an eine Tür gesprüht.