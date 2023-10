Zeichen der Solidarität Israel-Flagge vor Moerser Rathaus beschädigt

Nach Angaben der Stadt Moers war die Israel-Flagge am Montagnachmittag um 15.20 Uhr gehisst worden. Abends gegen 20.30 Uhr, als der Hausmeitser seine Runde über das Areal gedreht habe, sei sie noch intakt gewesen, sagt Stadtsprecher Klaus Janczyk. Am Dienstagmorgen habe man sie dann beschädigt vorgefunden, am unteren Rand ist Stoff ausgerissen worden.