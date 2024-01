Jubiläum auch in Moers „Inner Wheel Club“ feiert seinen 100. Geburtstag

Am 10. Januar 1924 gründete die Krankenschwester Margarette Golding gemeinsam mit weiteren Ehefrauen von „Rotary Club“-Mitgliedern den ersten „Inner Wheel Club“ in Manchester. „International Inner Wheel“ ist heute mit fast 120.000 Mitgliedern eine der bedeutendsten Frauenorganisationen weltweit. Den 100-jährigen Geburtstag feiern die rund 4000 „Inner Wheel Clubs“ nun in 103 Ländern mit verschiedenen Aktivitäten rund um den Globus.