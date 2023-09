Stadt unterstützt die ISG Die Moerser Altstadt kann weiter festlich leuchten

Dass die Moerser Weihnachtsbeleuchtung „gerettet“ sei, will Achim Reps nicht unbedingt sagen. Aber ein Zuschuss von bis zu 15.000 Euro, den die Stadt „für die Aufrechterhaltung des Betriebes der Weihnachtsbeleuchtung und der licht-künstlerischen Elemente“ künftig jährlich gewähren will, sei schon wichtig dafür, dass es in der Innenstadt weiter festlich leuchtet.