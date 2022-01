Kirche in Moers : Innehalten zwischen Stall und Engel

Grafschaft Die katholischen Kirchengemeinden laden für Sonntag auf den Krippenweg ein. Man kann die Gelegenheit nutzen, entweder dem nächstgelegenen Gotteshaus einen Besuch abzustatten oder sogar eine kleine Rundreise durch das Dekanat zu unternehmen.

Als Begleitprogramm gibt es an mehreren Stellen musikalische Darbietungen. „Krippenmusik mit zwei Flöten und Cembalo“ darf man um 15 Uhr in St. Ludger in Kapellen und um 16 Uhr in St. Bonifatius in Asberg genießen. In St. Josef am Kastell gibt es um 17 Uhr eine Vesper mit Flöte und Gesang. In St. Barbara in Meerbeck singen die Vorschulkinder des Dreikönigskindergartens um 14:30 den Sternsinger-Segen. Jeweils eine musikalisch-besinnliche Viertelstunde erwartet die Besucher in St. Lucia in Baerl und in St. Konrad in Scherpenberg und in St. Marien in Hochstraß. In St. Martinus in Repelen erklingen um 15 Uhr ein letztes Mal die vertrauten Weihnachtslieder, vorgetragen von Peter Cornelius, Farah Otten und Dennis Kittner. Dazwischen werden Texte und Impulse rund um die Krippe vorgetragen. Um 14:30 Uhr und 15:30 Uhr erklingen in St. Josef in Kamp-Lintfort klassische Weihnachts- und Hirtenlieder mit Klavier, Orgel und Flöte. In der Klosterkirche auf dem Abteiplatz gibt es um 15 Uhr und 16:30 Uhr Programm mit Musik und Texten und um 17:00 Uhr eine Vesper. Die kleinen Kirchen in Saalhoff und Eyll sind ebenfalls geöffnet. Die Abstands- und Corona-Regeln müssen selbstverständlich eingehalten werden.