Interview mit Harald Fielenbach aus Moers : Initiative für den Artenschutz

Moers 66.000 Unterschriften werden benötigt, damit sich der Landtag mit dem Thema beschäftigt. NABU-Ortsvorsitzender Harald Fielenbach erläutert das Anliegen der verschiedenen Naturschutzverbände.

Fielenbach Meine Devise lautet: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Die Verbände, so auch der NABU, haben im Kleinen wie Großen in der Vergangenheit sehr viel bewirkt und verändert. Ich rechne mir gute Chancen aus, für unsere Kinder auch in Zukunft ein lebenswertes Umfeld bereitstellen zu können.

Fielenbach Unter www.artenvielfalt-nrw.de kann man sich die Liste ausdrucken und unterschreiben. Gerne stellen wir auch Listen zur Verfügung, per Mail an h.fielenbach@web.de. Diese können auch bei mir (Zum Ueltgesforthof 22 in Moers) zur Weiterleitung eingeworfen werden. Die Naturschutzverbände, so auch der NABU, sehen sich als Interessenvertretung der heimischen Natur und so auch der Bevölkerung. Wir sollten nicht zuletzt im eigenen Interesse an einem Strang ziehen. Die Forderungen lassen sich mittelfristig sehr gut mit den Belangen der Wirtschaft vereinbaren!