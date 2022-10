Szene : Deutschlands Influencer-Szene feierte in Moers

Moers Für Henrik Stoltenberg, Enkel des 2001 verstorbenen CDU-Politikers und ehemaligen Bundesverteidigungsministers Gerhard Stoltenberg, beginnt in Moers ein neues aufregendes Kapitel. Wie die Influencer-Szene am Freitag die Unternehmensgründung des Love Island-Stars feierte.

Am Freitagabend trafen sich Prominente aus der Influencer-Szene aus ganz Deutschland in Moers – über der Classic-Oil-Tankstelle an der Uerdinger Straße. Anlass war die Einweihung des Büros der neu gegründeten „Stoltenberg AG“, eine Werbeagentur und Influencer Akademie. Außerdem wurde zusammen mit den Gästen in den Geburtstag des Neuunternehmers, Henrik Stoltenberg, reingefeiert. Mit DJ, Buffet und einem kleinen roten Teppich samt Fotoleinwand hat Stoltenberg, selbständiger Influencer und bekannt aus TV-Formaten wie „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, zusammen mit Holger Hetzel, Unternehmer und Geschäftsführer der Tankstelle, das Büro feierlich eröffnet. „Wir haben uns hier ganz bewusst für eine völlig überzogene Unternehmensform entschieden und wollen auf Konzernebene Werbung machen. Das wird ein richtig cooles Ding. Das Ziel ist deutschlandweit bekannt zu werden“, sagte Holger Hetzel am Freitag. Kennengelernt haben sich die beiden vor zwei Monaten auf einem Influencer-Event, welches Hetzel für die Classic-Tankstelle organisiert hatte.

„Zwischen uns hat es seit dem ersten Gespräch einfach gepasst. Schnell habe ich zu Holger ein persönliches Verhältnis aufgebaut und durfte spontan für einige Zeit bei ihm und seiner Frau wohnen. In der Zeit habe ich ihm vor allem viel von meiner Unzufriedenheit in Köln, mit mir selbst sowie mit dem ganzen Influencer-Dasein erzählt und daraus ist die Idee einer eigenen Management- und Werbeagentur entstanden“, erzählte Henrik Stoltenberg auf der Eröffnungsfeier. Das neu gegründete Unternehmen ist für Stoltenberg ein neues und aufregendes Kapitel, welches er am Freitagabend feierlich einleitete. Der frisch gebackene 26-Jährige schaut dabei vor allem kritisch auf seine Zeit in Köln zurück: „Köln ist eine Stadt voller Influencer. Ich selbst habe mich fast ausschließlich in diesen Kreisen aufgehalten. Party gehört da zum Alltag dazu. Ich habe aber schon länger gemerkt, dass mich dieses Influencer-Leben auf Dauer nicht erfüllt und ich einen Neuanfang brauche, etwas Zukunftsträchtiges, womit ich mir auch ein finanzielles Standbein aufbauen kann“. Die Grafenstadt scheint da genau das Richtige für den Neuunternehmer zu sein. „Ich wohne jetzt seit drei Wochen in Moers und es gefällt mir hier gut. Ich freue mich auf das, was kommt und möchte den Menschen zeigen, dass mehr als nur ein Influencer in mir steckt.