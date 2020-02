Karneval in Moers : In St. Marien feiern alle zusammen

St. Marien und die Lebenshilfe Moers feierten zusammen im Pfarrzentrum St. Marien. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Lebenshilfe Moers und Elferrat St. Marien Hochstraße sorgten am Samstag für ein buntes Programm. Für 2021 wird ein Ausweichquartier gesucht. Das Pfarrzentrum St. Marien wird abgerissen.

Die Jecken fiebern der Sitzung von Lebenshilfe und Elferrat St. Marien Hochstraß entgegen, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung. „Für viele zählt die Sitzung zu den Höhepunkten des Jahres“, weiß Elferrat und Vizepräsident Lukas Klaffki. „Es ist ein Tag, auf den sie sich lange freuen.“ Das liegt an der besonderen Mischung. Behinderte Menschen und Nicht-Behinderte feiern auf Einladung der Lebenshilfe im Pfarrzentrum von St. Marien zusammen. Und auch am Samstagabend prämierten Uschi und Wilfried Schönherr wieder die schönsten Kostüme, zehn Besucher durften sich besonders freuen.

Es ist die 35. gemeinsame Sitzung. „Vor zwei Jahren haben wir den närrischen 33. Geburtstag gefeiert“, erzählt Lukas Klaffki, dessen Vater Andreas Klaffki Präsident ist und die Sitzung moderiert. „Es ist Pfarrkarneval. Alles ist hausgemacht.“ Das gilt sowohl für die Auftritte des Elferrates St. Marien wie für die der Lebenshilfe. Die Tanzmäuse im Kindergartenalter zeigen Gardetanz, der Elferrat tanzt zusammen mit Michael Hertgens, Maxi Bruch und André Bobnitz singen gemeinsam, „Willi“ und „Uschi“ Schönherr gehen in die Bütt, Gerd Lange sorgt musikalisch für „Kölsche Tön“ oder die St. Marien Garde tanzt. Wenn die Sitzung, die schon um 17.11 Uhr beginnt, mit viel Helau und bester Stimmung um 20.30 Uhr vorbei ist, essen alle gemeinsam. Es gibt Spätzle und Schmörkes-Bratkartoffeln, Salate sowie Schnitzel und Rinderbraten. „Wir holen das Abendessen nach, das die meisten sonst um 18 Uhr einnehmen“, berichtet Lukas Klaffki. Danach werden die Narren von Fahrdiensten abgeholt, um ins Kardinal-van-Galen-Haus oder zu ihren Familien zurückzukehren – glücklich, nachdem sie für sich einen der Höhepunkte des Jahres erlebt haben. Das Pfarrzentrum von St. Marien an der Kirschenallee, das in den 1950er Jahren errichtet wurde, wird abgerissen und durch ein neues ersetzt.

Deshalb sucht der Elferrat St. Marien für das Jahr 2021 ein Ausweichquartier. „Denkbar ist, im Pfarrzentrum von St. Konrad an der Homberger Straße in Scherpenberg zu feiern“, sagt Vizepräsident Lukas Klaffki. „Dort haben wir früher auch schon gefeiert. Angefragt haben wir aber noch nicht.“ 2022 soll das neue Pfarrzentrum von St. Marien fertiggestellt sein. Die Kirche von 1928 bleibt erhalten, da sie unter Denkmalschutz steht, weil sie mit dem Pfarrhaus ein Ensemble des Backsteinexpressionismus in der Grafenstadt ist.