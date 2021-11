Busfahrer-Ausbildung bei der Niag in Moers : In sieben Monaten zum sicheren Job

Christiane Kunzel und Christian Kleinenhammann mit den frischgebackenen Busfahrern Martin Batto und Abdulrahman Altahawi. Foto: Norbert Prümen

Moers Wer eine Ausbildung zum Busfahrer absolviert, braucht sich um eine Stelle nicht zu sorgen – denn Busfahrer werden gesucht. Sieben Monate dauert ein Kurs im Niag-Bildungszentrum Moers. Der nächste startet im Dezember.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

„Im Irak ist das Busfahren anders als in Deutschland“, sagt Martin Batto und schmunzelt. „Wenn dort 50 steht, wird 80 gefahren, in Deutschland nicht.“ Der 31 Jahre alte Moerser kennt beide Länder als Busfahrer. Er brachte in Ninive Kinder zu Kindergärten und Schulen. „Aber es war ein ganz kleiner Bus. Jetzt fahre ich einen großen.“ Martin Batto und Abdulrahman Altahawi sind mit der Flüchtlingswelle 2015/2016 nach Deutschland gekommen. Sie haben im Niag-Bildungszentrum eine siebenmonatige Weiterbildung zum Busfahrer absolviert und haben bei Look Busreisen feste Anstellungen erhalten. Zurzeit sind sie im Schienenersatzverkehr zwischen Meerbusch, Geldern und Kleve im Einsatz, weil die Strecke des „Niers-Expresses“, RE 10, erneuert wird.

„Als Busfahrer muss man immer schauen, alles im Blick haben und aufpassen“, berichtet Martin Batto. „Das erfordert hohe Konzentration.“ Diese Konzentration besitzt er, genauso wie Humor, und die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, auch wenn es im Straßenverkehr manchmal hektisch zugeht. Außerdem kommt er mit Menschen gut in Kontakt.

Info

Christiane Kunzel hatte Batto auf die Weiterbildung aufmerksam gemacht. „Ich bin mit ihm verschiedene Beruf durchgegangen“, blickt die Weiterbildungsberaterin des Jobcenters Moers zurück. „Ein Bekannter von ihm hatte die Weiterbildungsmaßnahme bereits abgeschlossen. Da er gut Deutsch spricht, konnte er beginnen.“

Martin Batto und Abdulrahman Altawi, der früher Schneider in Syrien war, durchliefen vor der Weiterbildung eine zehntägige Eignungsfeststellung. „Lenk- und Ruhezeiten, Sozialvorschriften, Regeln der Straßenverkehrsordnung und das Tarifsystem sind neben dem Busfahren Themen“, sagt Marion Lätzsch, die zusammen mit Hans-Rudolf Röhling das Niag-Bildungszentrum in Moers leitet. „Die Prüfung wird bei der Industrie- und Handelskammer abgelegt.“

Mehrere der Absolventen sitzen beim Niag-Unternehmen Look am Steuer. „Die weiteren Teilnehmer, übrigens rund ein Drittel Frauen, haben wir an andere Busunternehmen vermittelt“, sagt Niag-Vorstand Christian Kleinenhammann. „Busfahrerinnen und Busfahrer sind gesucht, genauso wie Lokführerinnen und Lokführer.“ Deshalb startet im Dezember die nächste Weiterbildungsmaßnahme zum Busfahrer oder zur Busfahrerin.

„Der Arbeitsmarkt verändert sich“, sagt Michael Müller als Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Wesel. „Es gibt immer weniger Stellen für Nicht-Qualifizierte. Gleichzeitig herrscht ein Mangel an Fachkräften. Deshalb sind Qualifizierung und Weiterbildung so wichtig, vor allem wenn Menschen nachhaltig in einen neuen Beruf einsteigen, wie als Busfahrer.“

Das Niag-Weiterbildungszentrum bietet sei 2007 Kurse zur Weiterbildung als Busfahrer oder Busfahrerin an. Insgesamt liefen bereits 37. Kurse, die von 500 Personen erfolgreich besucht wurden, die alle eine Stelle als Busfahrer fanden. Der nächste Kurs beginnt am 6. Dezember. Die Weiterbildung wird über das Jobcenter Kreis Wesel finanziert.