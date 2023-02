Karneval in Moers In Asberg ist wieder Kleinfastnacht

Asberg läutet den Höhepunkt der fünften Jahreszeit ein – und zwar mit einer beliebten Tradition. Am Samstag, 11. Februar, sammelt die Asberger Bürgergemeinschaft im Rahmen der „Kleinfastnacht“ wieder Würstchen, Eier und mehr bei den Bürgern und Geschäftsleuten im Stadtteil. Durch diese Aktion, die in eine karnevalistischen Abendveranstaltung in der Gaststätte Haus Engelen mündet, soll die Zusammenarbeit der Asberger Vereine, aber auch der Kontakt und der Zusammenhalt der Asberger Bürger untereinander für das laufende Jahr neu geweckt und gepflegt werden.